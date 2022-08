Sassuolo vs Milan 0-0: neroverdi sfiorano l’impresa (Di mercoledì 31 agosto 2022) Termina il match delle ore 18.30 al Mapei Stadium tra Sassuolo vs Milan 0-0. Un Milan diverso allo stadio che qualche mese fa regalava il tricolore. Un Milan che rischia persino la disfatta. Sassuolo vs Milan 0-0: Maignan salva i rossoneri Il Sassuolo di Dionigi questa partita avrebbe pure potuto vincerla, se a metà del primo tempo Berardi , non si fosse fatto ipnotizzare da Maignan. Un Milan meno fluido, meno lucido, meno pungente, rispetto quello visto contro il Bologna. La porta di Consoli, mai realmente in pericolo, forse due i tiri nello specchio. Il Sassuolo ben messo in campo, determinato, che avrebbe potuto compiere un impresa se Berardi non avesse sbagliato il rigore. Per lo stesso si ipotizza un lungo stop uscito in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 agosto 2022) Termina il match delle ore 18.30 al Mapei Stadium travs0-0. Undiverso allo stadio che qualche mese fa regalava il tricolore. Unche rischia persino la disfatta.vs0-0: Maignan salva i rossoneri Ildi Dionigi questa partita avrebbe pure potuto vincerla, se a metà del primo tempo Berardi , non si fosse fatto ipnotizzare da Maignan. Unmeno fluido, meno lucido, meno pungente, rispetto quello visto contro il Bologna. La porta di Consoli, mai realmente in pericolo, forse due i tiri nello specchio. Ilben messo in campo, determinato, che avrebbe potuto compiere un impresa se Berardi non avesse sbagliato il rigore. Per lo stesso si ipotizza un lungo stop uscito in ...

