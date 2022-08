Sampdoria, Lanna sul mercato: «Mi aspetto ancora poco. Winks? Lo abbiamo voluto fortemente» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato prima della sfida contro la Lazio a Sky Sport Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato prima della sfida contro la Lazio a Sky Sport. Le sue dichiarazioni: CALCIOmercato – «Mi aspetto qualcosina dal mercato ma poco, la squadra è già a posto così. Winks è un giocatore importante, lo abbiamo fortemente voluto». CONTINUA SU Sampdoria NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Marco, presidente della, ha parlato prima della sfida contro la Lazio a Sky Sport Marco, presidente della, ha parlato prima della sfida contro la Lazio a Sky Sport. Le sue dichiarazioni: CALCIO– «Miqualcosina dalma, la squadra è già a posto così.è un giocatore importante, lo». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

