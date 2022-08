Roma | Calafiori ceduto al Basilea | affare UFFICIALE

Leggi su calcionews24

Riccardo Calafiori è un nuovo giocatore del FC Basel. La Roma ha comunicato la cessione dell'esterno. La Roma ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Calafiori al FC Basel. IL COMUNICATO – «L'AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo con il FC Basel per il trasferimento a titolo definitivo di Riccardo Calafiori. L'esterno sinistro – classe 2002 – è cresciuto nel settore giovanile di Trigoria. In giallorosso conta 18 presenze e 1 gol segnato (in Europa League allo Young Boys). Il Club augura a Riccardo il meglio per la nuova avventura nella Super League svizzera».