Richard Gere | i 72 anni dell’affascinante attore hollywoodiano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Compie oggi 72. È uno dei più fascinosi attori americani, vincitore di un Golden Globe per migliorin un film o commedia musicale su quattro candidature. Il 16 febbraio 2012è stato fotografato e la sua foto esposta al George Eastaman House, il museo fotografico più antico al mondo, per il grande contributo nell’arte del cinema “Ho fatto anche film in cui avevo detto ai produttori o al regista “guardate che non sono l’giusto”, come American Gigolò, Pretty Woman o Affari sporchi, poi andati benissimo. Se li avessi prodotti io avrei scritturato questo o quello, non me. Spesso mi hanno convinto, “no, vogliamo te, punto e basta”. Questa è una dichiarazione diche ci fa ricordare come il famoso ...