Riccardo Guarnieri regala la prima figuraccia già nella seconda puntata di Uomini e Donne (Di mercoledì 31 agosto 2022) Corrono veloci sul web le anticipazioni delle prime registrazioni di Uomini e Donne. Ieri, 30 agosto, sono state presentate le due nuove troniste, Federica Aversano, vecchia conoscenza del programma di Canale 5 e Lavinia, un volto fresco per il pubblico di Mediaset. E proprio Federica Aversana è stata protagonista, nella seconda puntata di Uomini e Donne, di un momento che ha visto “scendere in pista” un altro volto storico del programma. Neppure questa estate Riccardo Guarnieri ha trovato l’amore. E’ stato avvistato più volte con delle ragazze, le sue foto sono finite sui social ma a quanto pare, non c’è nessuna donna che ha fatto breccia nel suo cuore. Il bel tarantino quindi ha deciso di provarci di nuovo ed è ancora protagonista ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 31 agosto 2022) Corrono veloci sul web le anticipazioni delle prime registrazioni di. Ieri, 30 agosto, sono state presentate le due nuove troniste, Federica Aversano, vecchia conoscenza del programma di Canale 5 e Lavinia, un volto fresco per il pubblico di Mediaset. E proprio Federica Aversana è stata protagonista,di, di un momento che ha visto “scendere in pista” un altro volto storico del programma. Neppure questa estateha trovato l’amore. E’ stato avvistato più volte con delle ragazze, le sue foto sono finite sui social ma a quanto pare, non c’è nessuna donna che ha fatto breccia nel suo cuore. Il bel tarantino quindi ha deciso di provarci di nuovo ed è ancora protagonista ...

