Psg, L’Equipe: ripresa la trattativa con l’Inter per Skriniar, c’è fiducia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Secondo quanto scrive la versione online di L’Equipe, autorevolissima testata sportiva francese, sarebbe davvero in piedi un nuovo discorso tra il Psg e l’Inter legato a Milan Skriniar, che sembrava blindato in nerazzurro, ma la cui posizione torna ora in bilico. Sul sito transalpino si legge: “Il Psg ha ripreso le trattative con l’Inter per il difensore slovacco Milan Skriniar. E le discussioni sono costruttive. C’è nuovamente fiducia”. Sarebbe una situazione drammatica per il club nerazzurro, che in caso di cessione – seppur parecchio remunerativa, sopra ai 70 milioni di euro, difficilmente riuscirebbe a sostituirlo nel migliore dei modi nell’ultimo giorno di mercato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Secondo quanto scrive la versione online di, autorevolissima testata sportiva francese, sarebbe davvero in piedi un nuovo discorso tra il Psg elegato a Milan, che sembrava blindato in nerazzurro, ma la cui posizione torna ora in bilico. Sul sito transalpino si legge: “Il Psg ha ripreso le trattative conper il difensore slovacco Milan. E le discussioni sono costruttive. C’è nuovamente”. Sarebbe una situazione drammatica per il club nerazzurro, che in caso di cessione – seppur parecchio remunerativa, sopra ai 70 milioni di euro, difficilmente riuscirebbe a sostituirlo nel migliore dei modi nell’ultimo giorno di mercato. SportFace.

_Morik92_ : Per L'Equipe, l'accordo tra #Juve e #Psg è imminente: prestito con obbligo a 15mln. - forzagranata1 : RT @marifcinter: #EQUIPE - Psg ha ripreso la trattativa per #Skriniar ed è tornata la fiducia, lato francese, sul buon esito dell'affare. E… - JMC1899 : RT @sportface2016: #Psg, L'Equipe rivela: 'Ripresa la trattativa con l'#Inter per #Skriniar, cresce la fiducia' - napolista : L’Equipe: il Psg è fiducioso per Skriniar, segnali positivi dall’Inter La pratica è curata in prima persona da Al… - AndreSuspended_ : RT @sportface2016: #Psg, L'Equipe rivela: 'Ripresa la trattativa con l'#Inter per #Skriniar, cresce la fiducia' -