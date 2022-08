Pellegrini e Giunta dopo le nozze | “Il nostro sogno” Il momento più emozionante

Leggi su dilei

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Federicae Matteosi sono sposati: hanno finalmente coronato queld’amore tanto sospirato il 27 agosto 2022. Le emozioni vissute sono impossibili da dimenticare, come per ogni coppia. Dall’abito alla location, il matrimonio è stato un successo: uno di quei sogni a occhi aperti che è impossibile non invidiare. La coppia,le, ha parlato del loro desiderio più grande, ma non solo, perché ci sono stati dei momenti particolarmente carichi di una “bella” tensione. Federicae Matteo, un figlioleIl “Sì” di Federicae Matteoè stato suggellato a Venezia: uno sfondo super romantico per una coppia che si è amata fin dal primo ...