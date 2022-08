Paragone contro tutti | “Meloni e Letta sono uguali | Draghi incappucciato della finanza”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA –. Infatti il segretario di ItalExit, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, non risparmia nessuno tra i suoi avversari politici in vista delle prossime elezioni. Ecco, nello specifico, che cosa ha dichiarato Gianluigidurante una conferenza stampa a Roma: “Noi faremo e consumeremo una vendetta politica, democraticamente li distruggeremo.L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sui pescherecci italiani mitragliati in Libia: “Il governo si faccia sentire”spera di arrivare a un accordo: “risorsa straordinaria per il Paese”sente Zelensky al telefono Sull’energia ci sarà un ...

gparagone : .@LegaSalvini e @Mov5Stelle hanno schifosamente tradito gli elettori e la sfida che questi avevano lanciato al sis… - Affaritaliani : Italexit, onda anomala che punta a Casapound Contro tutti, in campo la Chiaraluce, lady Marsella Paragone presenta… - PIDIOTICRIMINA2 : RT @tempoweb: Gianluigi #Paragone contro tutti: “Italiani traditi dai partiti”. E chiede la commissione d’inchiesta @gparagone #covid19 #el… - chrivia : RT @tempoweb: Gianluigi #Paragone contro tutti: “Italiani traditi dai partiti”. E chiede la commissione d’inchiesta @gparagone #covid19 #el… - TerroneDoc : RT @tempoweb: Gianluigi #Paragone contro tutti: “Italiani traditi dai partiti”. E chiede la commissione d’inchiesta @gparagone #covid19 #el… -

L'area di centrodestra otterrebbe così il 46,1% dei consensiil 28,7% dell'area di ... Il sondaggio accredita inoltre Italexit di Gialuigidel 2,8%. È ancora indeciso il 35,4% degli ...ROMA -tutti. Infatti il segretario di ItalExit, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, non risparmia nessuno tra i suoi avversari politici in vista delle prossime elezioni. Ecco, nello ...Le Forze armate di Taiwan hanno lanciato razzi di avvertimento contro i droni cinesi prima di sparare un proiettile vivo.ROMA - Paragone contro tutti. Infatti il segretario di ItalExit, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, non risparmia nessuno tra i suoi avversari politici in ...