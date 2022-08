Nuovo Round di FINANZIAMENTO per la FINTECH CHANGE CAPITAL (Di mercoledì 31 agosto 2022) WE HOLDING E BANCA VALSABBINA, SOTTOSCRIVENDO UN AUMENTO DI CAPITALE DA 1,7 MILIONI DI EURO, INVESTONO NELLA STARTUP CHE INNOVA L’ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI. BANCA POPOLARE DI CORTONA CONSOLIDA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE L’operazione è volta a supportare l’ulteriore sviluppo della piattaforma tecnologica, accelerare la crescita organica del business sfruttando le sinergie industriali con i nuovi partner; ampliare il team con nuovi talenti e rafforzare la divisione di finanza agevolata Iscritta all’OAM, CHANGE CAPITAL aggrega le soluzioni di accesso alla liquidità dei più affidabili operatori del settore finanziario in un’unica piattaforma digitale e con il solo inserimento della partita IVA, attraverso un algoritmo proprietario, in pochi secondi identifica quelle più appropriate per la specifica PMI Più di 1.000 imprese si sono ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 31 agosto 2022) WE HOLDING E BANCA VALSABBINA, SOTTOSCRIVENDO UN AUMENTO DIE DA 1,7 MILIONI DI EURO, INVESTONO NELLA STARTUP CHE INNOVA L’ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI. BANCA POPOLARE DI CORTONA CONSOLIDA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE L’operazione è volta a supportare l’ulteriore sviluppo della piattaforma tecnologica, accelerare la crescita organica del business sfruttando le sinergie industriali con i nuovi partner; ampliare il team con nuovi talenti e rafforzare la divisione di finanza agevolata Iscritta all’OAM,aggrega le soluzioni di accesso alla liquidità dei più affidabili operatori del settore finanziario in un’unica piattaforma digitale e con il solo inserimento della partita IVA, attraverso un algoritmo proprietario, in pochi secondi identifica quelle più appropriate per la specifica PMI Più di 1.000 imprese si sono ...

qnazionale : Nuovo round di finanziamenti: la fintech Change Capital cresce ancora - EpaddockIT : A Misano, per l'ultimo round della MotoE ?? 2022, nuovo forfait per Bradley Smith che verrà sostituito da Andrea Ma… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? QUINDICESIMO ROUND DEL MONDIALE IN OLANDA: E’ DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ? ?? F1 a Zandvoort: weekend da vivere… - xoxoFrancyii : RT @SkySportF1: ?? QUINDICESIMO ROUND DEL MONDIALE IN OLANDA: E’ DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ? ?? F1 a Zandvoort: weekend da vivere… - lessxnameless : buongiorno rieccoci con un nuovo round di prenotazioni, mi sento già male e ho un sonno assurdo -