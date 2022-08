Non basta Immobile, la Samp frena la Lazio sull'1-1 (Di mercoledì 31 agosto 2022) GENOVA (ITALPRESS) – La Sampdoria aggancia in rimonta la Lazio, all'ultimo respiro Gabbiadini regala il pareggio ai blucerchiati quando il cronometro segnava il 92?. Finisce 1-1 al Ferraris, ai biancocelesti non basta il sigillo nel primo tempo di Immobile. A Provedel e soci è mancato il colpo del ko. Si aprono i giochi con un monologo degli ospiti, Audero alza la saracinesca sulla pennellata di Felipe Anderson al 14?. La Lazio insiste e capitalizza al 21? quando Immobile scattato sul filo del fuorigioco riceve da Milinkovic-Savic: la sua esecuzione è una sentenza senza appello per i blucerchiati. E la squadra di Sarri potrebbe chiudere i conti con largo anticipo al 26?: ancora Immobile protagonista, l'attaccante colpisce il palo dopo l'incursione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Ladoria aggancia in rimonta la, all'ultimo respiro Gabbiadini regala il pareggio ai blucerchiati quando il cronometro segnava il 92?. Finisce 1-1 al Ferraris, ai biancocelesti nonil sigillo nel primo tempo di. A Provedel e soci è mancato il colpo del ko. Si aprono i giochi con un monologo degli ospiti, Audero alza la saracinescaa pennellata di Felipe Anderson al 14?. Lainsiste e capitalizza al 21? quandoscattato sul filo del fuorigioco riceve da Milinkovic-Savic: la sua esecuzione è una sentenza senza appello per i blucerchiati. E la squadra di Sarri potrebbe chiudere i conti con largo anticipo al 26?: ancoraprotagonista, l'attaccante colpisce il palo dopo l'incursione di ...

chiaragribaudo : Vogliamo essere primi tra gli under 35 (anche oltre eh). Le proposte su tirocini, diritti e ambiente sono nostre pr… - PBPcalcio : Le partite le vinci perchè fai più dell’avversario, non basta essere il #Milan campione d’Italia. Che serva da Monito. #Milan - c_appendino : E se non basta, dobbiamo essere pronti allo scostamento di bilancio come ha avuto il coraggio di fare Conte nella f… - merchio3 : @alxsija_ Hahaahhah mia madre non vuole occuparti il posto! Basta mettere una gonna corta se vuoi una parruccha è i pomp1n1 a go go - Anna3006maria : RT @pattyfra1: Andiamo ragazzi, queste cose NON si possono più vedere. Se non facciamo niente, chi di dovere continuerà a maltrattare quest… -