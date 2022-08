Nintendo Direct: un evento a settembre? (Di mercoledì 31 agosto 2022) L‘estate è ormai finita, settembre è iniziato e si ritorna al lavoro o a scuola, ma sembra che sarà anche il mese per il prossimo Nintendo Direct Dopo il mini evento tenutosi a fine giugno, ne abbiamo già parlato qui, la Grande N non poteva certo starsene con le mani in mano soprattutto ora che si sta avvicinando il prossimo anno con i nuovi titoli. Alcuni rumor apparsi in rete, infatti, stanno già parlando di un possibile Nintendo Direct settembrino, ma andiamo avanti con un po’ di ordine! Nintendo Direct: che cosa aspettarsi? Sembra che anche questa volta il leaker NateTheHate, già “apparso” più volte, abbia colpito ancora puntando davvero in alto. L’utente, infatti, ha dichiarato su Twitter che la Nintendo avrebbe già pianificato ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 31 agosto 2022) L‘estate è ormai finita,è iniziato e si ritorna al lavoro o a scuola, ma sembra che sarà anche il mese per il prossimoDopo il minitenutosi a fine giugno, ne abbiamo già parlato qui, la Grande N non poteva certo starsene con le mani in mano soprattutto ora che si sta avvicinando il prossimo anno con i nuovi titoli. Alcuni rumor apparsi in rete, infatti, stanno già parlando di un possibilesettembrino, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!: che cosa aspettarsi? Sembra che anche questa volta il leaker NateTheHate, già “apparso” più volte, abbia colpito ancora puntando davvero in alto. L’utente, infatti, ha dichiarato su Twitter che laavrebbe già pianificato ...

tuttoteKit : Nintendo Direct: un evento a settembre? #Bayonetta3 #KidIcarusUprising #MetroidPrime #NintendoDirect… - per_inerzia : È iniziato quel periodo dell'anno in cui aspetto l'annuncio di un Nintendo Direct come gli altri aspettano il Natale - Nextplayer_it : Rumor - un nuovo Nintendo Direct ci sarà a settembre - IGNitalia : Un nuovo #NintendoDirect è in programma per il mese di settembre, secondo due insider molto affidabili. - Nintendari_it : Nuovo Nintendo Direct in arrivo a settembre? -