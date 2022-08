Milan, ufficiale il passaggio a RedBird Capital: la nota del club (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Milan passa ufficialmente al fondo “RedBird Capital.” Come annunciato nelle scorse ore dai più noti giornalisti, è arrivata l’ufficialità del passaggio del club rossonero al fondo gestito da Gerry Cardinale. “RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione dell’Associazione Calcio Milan (“AC Milan”, “Milan” o il “club”) per 1,2 miliardi di euro.” “In qualità di nuovo proprietario di AC Milan, RedBird continuerà a investire in tutte le aree chiave per la promozione degli interessi sportivi e commerciali del club, sulla base dei risultati conseguiti nella scorsa stagione, culminati con la ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilpassa ufficialmente al fondo “.” Come annunciato nelle scorse ore dai più noti giornalisti, è arrivata l’ufficialità deldelrossonero al fondo gestito da Gerry Cardinale. “Partners (“”) ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione dell’Associazione Calcio(“AC”, “” o il “”) per 1,2 miliardi di euro.” “In qualità di nuovo proprietario di ACcontinuerà a investire in tutte le aree chiave per la promozione degli interessi sportivi e commerciali del, sulla base dei risultati conseguiti nella scorsa stagione, culminati con la ...

AntoVitiello : ???Ufficiale RedBird Capital Partners ('RedBird') ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione dell'Associaz… - AntoVitiello : ??? ufficiale Yankee Global Enterprises, proprietaria dei New York Yankees, entra in una partnership strategica e ac… - lucabianchin7 : Ipotesi per il #closing e il passaggio del #Milan a #RedBird: possibile annuncio ufficiale domani in tarda mattinat… - ManuFilippone95 : RT @sportface2016: +++#Milan, ufficiale: #RedBird acquista il club per 1,2 miliardi di euro. #Cardinale acquisisce il 99,97% del club+++ - diegographics27 : 14:48 Comunicato ufficiale di RedBird che acquisisce l'AC Milan 15:18 È fatta per #Vranckx, prestito con ddr a 13,… -