Michele Merlo, i risultati della perizia: diagnosi giusta avrebbe potuto salvarlo

Michele Merlo, secondo la perizia disposta dal GIP di Vicenza, avrebbe potuto salvarsi con una giusta diagnosi. Ora è ufficiale: Michele Merlo si sarebbe salvato con una giusta diagnosi. Nelle ultime ore la perizia disposta dal GIP di Vicenza è stata depositata. Il cantante di Amici è morto il 6 giugno 2021. Nella notte tra il 3 e il 4 dello stesso mese era stato ricoverato nella sala rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna per essere sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza dopo un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa.

