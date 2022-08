Meret para il rigore e due minuti dopo Elmas segna. Poi, però, il Lecce pareggia (VIDEO) (Di mercoledì 31 agosto 2022) I due minuti che hanno cambiato Napoli-Lecce. È il 24esimo: rigore per il Lecce, fallo ingenuo di Ndombele che si accorge di Di Francesco alle spalle e va per tirare ma viene anticipato. E rifila un calcione. Dal dischetto va Colombo, tira e segna. Ma l’arbitro non ha fischiato. Ribatte e stavolta Meret para distendendosi sulla sua sinistra. il Lecce non sfrutta il corner, il pallone va dall’altra parte, azione di Olivera, cross al centro, Osimhen serve Politano che di destro cicca ma si rivela un assist per Elmas che segna il gol del vantaggio. Meret ed Elmas due calciatori messi in discussione. Ma non c’è nemmeno il tempo di esultare che Colombo si rifà cin un gran bel sinistro da ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) I dueche hanno cambiato Napoli-. È il 24esimo:per il, fallo ingenuo di Ndombele che si accorge di Di Francesco alle spalle e va per tirare ma viene anticipato. E rifila un calcione. Dal dischetto va Colombo, tira e. Ma l’arbitro non ha fischiato. Ribatte e stavoltadistendendosi sulla sua sinistra. ilnon sfrutta il corner, il pallone va dall’altra parte, azione di Olivera, cross al centro, Osimhen serve Politano che di destro cicca ma si rivela un assist percheil gol del vantaggio.eddue calciatori messi in discussione. Ma non c’è nemmeno il tempo di esultare che Colombo si rifà cin un gran bel sinistro da ...

sscnapoli : Rigore per il Lecce, Meret para! ?? 26’ | #NapoliLecce | 0-0 ?? #ForzaNapoliSempre - sidewayseye : RT @sscnapoli: Rigore per il Lecce, Meret para! ?? 26’ | #NapoliLecce | 0-0 ?? #ForzaNapoliSempre - LucianoQuaranta : RT @Markoporro10: Delle volte 'il calcio è proprio strano' segna il Lecce, dopo aver sbagliato il 1°rigore lo para MERET che continua a non… - LucianoQuaranta : RT @CiroMo_: La vita è un continuo oscillare tra Meret la para-Meret non la para #NapoliLecce - napolista : Meret para il rigore e due minuti dopo Elmas segna. Poi, però, il Lecce pareggia Succede tutto in 5 minuti. Meret… -