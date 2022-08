Marco Mengoni, ecco chi è il suo misterioso fidanzato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo fa, il settimanale Chi aveva paparazzato il cantante Marco Mengoni con un ragazzo, scatenando ovviamente l’ipotesi che si trattasse del suo fidanzato. Non sono arrivate però notizie più certo né sulla natura del loro rapporto, né tantomeno sull’identità del ragazzo. Da tempo si vocifera della presenza di un ragazzo nella vita di Mengoni, ma non c’è mai stata alcuna conferma né tantomeno smentita da parte dell’entourage dell’artista. Anzi in diverse occasioni il cantante ha giocato su questa cosa rilasciando dichiarazioni alla stampa come quando, dalle pagine de Il Corriere della Sera, ha detto: “io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo fa, il settimanale Chi aveva paparazzato il cantantecon un ragazzo, scatenando ovviamente l’ipotesi che si trattasse del suo. Non sono arrivate però notizie più certo né sulla natura del loro rapporto, né tantomeno sull’identità del ragazzo. Da tempo si vocifera della presenza di un ragazzo nella vita di, ma non c’è mai stata alcuna conferma né tantomeno smentita da parte dell’entourage dell’artista. Anzi in diverse occasioni il cantante ha giocato su questa cosa rilasciando dichiarazioni alla stampa come quando, dalle pagine de Il Corriere della Sera, ha detto: “io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va ...

