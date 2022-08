LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena i velocisti (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca decima tappa – Classifica Vuelta a España Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2022! Dopo la cronometro di ieri, conclusa nel segno di Remco Evenepoel, siamo pronti per vivere un’altra frazione della corsa a tappe iberica. Previsti per i corridori 191,2 chilometri totali da affrontare (una delle tappe più lunghe di tutta la Vuelta) che li condurranno da Alhama de Murcia a Cabo de Gata, lungo un percorso senza difficoltà altimetriche e dunque rappresenta un’occasione per le ruote veloci. Dopo frazioni di montagna torneranno infatti di scena i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca decima– Classificaa España Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alladell’undicesimadellaa España! Dopo la cronometro di ieri, conclusa nel segno di Remco Evenepoel, siamo pronti per vivere un’altra frazione della corsa a tappe iberica. Previsti per i corridori 191,2 chilometri totali da affrontare (una delle tappe più lunghe di tutta la) che li condurranno da Alhama de Murcia a Cabo de Gata, lungo un percorso senza difficoltà altimetriche e dunque rappresenta un’occasione per le ruote veloci. Dopo frazioni di montagna torneranno infatti dii ...

