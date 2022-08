La bambola di pezza, evento speciale di Venezia 79 con la Gerini (Di mercoledì 31 agosto 2022) La bambola di pezza, progetto vincitore della QUARTA edizione del contest ‘La Realtà che “non” Esiste’, scritto e diretto da Nicola Conversa, sarà presentato in anteprima come evento speciale alla 79^ edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia È al via la kermesse cinematografica più importante in Italia e con essa importanti progetti nostrani. Sarà presentato in anteprima come evento speciale a Venezia 79, La bambola Di pezza, progetto vincitore della Quarta edizione del contest La Realtà che “non” Esiste. Il corto scritto e diretto da Nicola Conversa è interpretato da Mariasole Pollio, Giancarlo Commare, Tommaso Cassissa e Ludovica Coscione con la partecipazione straordinaria di Claudia ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ladi, progetto vincitore della QUARTA edizione del contest ‘La Realtà che “non” Esiste’, scritto e diretto da Nicola Conversa, sarà presentato in anteprima comealla 79^ edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica diÈ al via la kermesse cinematografica più importante in Italia e con essa importanti progetti nostrani. Sarà presentato in anteprima come79, LaDi, progetto vincitore della Quarta edizione del contest La Realtà che “non” Esiste. Il corto scritto e diretto da Nicola Conversa è interpretato da Mariasole Pollio, Giancarlo Commare, Tommaso Cassissa e Ludovica Coscione con la partecipazione straordinaria di Claudia ...

