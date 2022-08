Juventus-Spezia 2-0 | gol di Vlahovic e Milik

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Allabasta un gol per tempo, diancora su punizione nel primo e dida poco entrato nel secondo, per avere la meglio su un gagliardoper 2-0. Allo Stadium la squadra di Allegri trova il successo dopo avere pareggiato le ultime due partite di campionato contro Sampdoria e Roma e si porta a 8 punti agganciando il Milan e Napoli. Lo, nonostante la buona prestazione, resta a 4 punti. Per la sfida casalinga Massimiliano Allegri fa esordire dal primo minuto Gatti in difesa e si affida al tridente composto da Cuadrado,e Kean. Confermato a centrocampo Miretti con Locatelli e Rabiot. In panchina torna Di Maria. Mentre Luca Gotti si affida a Gyasi e Nzola in avanti e compone la linea difensiva a tre inserendo Nikolaou, Kiwior e ...

TORINO - Massimiliano Allegri chiedeva pazienza nel cercare il risultato perfetto, la vittoria, ottenuta in coda a un match sostanzialmente governato dallanonostante loabbia provato a solleticare la resistenza bianconera. Ma allo Stadium la luce di Vlahovic e compagni rimane accesa fino alla fine, anche se non è così abbagliante come ci ...Labatte 2 - 0 lo: Vlahovic si ripete, Milik subito protagonista. Tra i bianconeri insufficienti soltanto Kean e De Sciglio. Il migliore dei liguri è Kiwior, male ...Fourth round of the championship for Luca Gotti's Eagles, who will face coach Allegri's Juventus at the Allianz Stadium ground. For the occasion Dragowski is confirmed between the posts, protected by ...Vittoria in sofferenza per i bianconeri che hanno segnato in avvio di gara e nel finale.TORINO (ITALPRESS) - I gol di Vlahovic e Milik ...