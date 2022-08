(Di mercoledì 31 agosto 2022) Trapelato ilCPUcon ottimizzazione TDP da 65 W eCore i9-13900. Raggiunta una velocità di clock fino a 5,6 GHz La notizia che circola in queste ore, è quella di un nuovoCPU. Dai rumors che circolano, si evince che questa volta si tratta del Core i9-13900 Non-K con 24 core e 32 thread. Dettagli suidelCPULa notizia inerente alla società, dovrebbe avere delle fondamenta abbastanza solide, essendo stata riportata anche dai nostri colleghi di wccftech a sua volta trapelata da un noto leaker in rete, in ...

tuttoteKit : #Intel: trapelati i risultati del benchmark della CPU Raptor Lake #IntelRaptorLake #tuttotek -

... perciò non deve stupire che in rete sianoormai diversi benchmark dell'AMD Ryzen 9 7950X ...piuttosto interessante è che la frequenza massima raggiungibile in boost è la stessa dell'...Trattandosi di dati basati anche su rumor e punteggi medi, oltre che testin rete, bisognerà ovviamente attendere l'uscita delle nuove CPURaptor Lake e AMD Ryzen 7000 per poter ...Il Ryzen 9 7950X raggiunge la stessa frequenza di clock dell'Intel Core i9-13900K, attestandosi attorno ai 5,85 GHz di frequenza.