Genova, ok dei pm alla richiesta di Aspi e Spea: patteggiamento da un milione per uscire anche dal processo su gallerie, falsi report e barriere (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un altro patteggiamento, questa volta da soltanto un milione di euro, per uscire anche dal processo sui guasti della rete autostradale italiana. Dopo aver versato trenta milioni allo Stato per liberarsi dalle imputazioni relative al crollo del ponte Morandi, Autostrade per l’Italia e Spea Engineering (la società controllata che si occupava di manutenzioni e controlli) raggiungono un nuovo accordo con la Procura di Genova rispetto al filone “bis“, che racchiude i tre fascicoli aperti nei mesi successivi al disastro: quello sui falsi report sui viadotti, quello sulle condizioni delle gallerie (nato dal cedimento della volta del tunnel Berté, sull’A26, il 30 novembre 2019) e quello sulle barriere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un altro, questa volta da soltanto undi euro, perdalsui guasti della rete autostradale italiana. Dopo aver versato trenta milioni allo Stato per liberarsi dalle imputazioni relative al crollo del ponte Morandi, Autostrade per l’Italia eEngineering (la società controllata che si occupava di manutenzioni e controlli) raggiungono un nuovo accordo con la Procura dirispetto al filone “bis“, che racchiude i tre fascicoli aperti nei mesi successivi al disastro: quello suisui viadotti, quello sulle condizioni delle(nato dal cedimento della volta del tunnel Berté, sull’A26, il 30 novembre 2019) e quello sulle...

