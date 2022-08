Genoa: rifiutata un'offerta dalla Grecia per Ekuban (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sarebbe stata respinta al mittente l'offerta pervenuta al Genoa dall'Aek Atene per Caleb Ekuban. Secondo Sky Sport il club rossoblù no... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sarebbe stata respinta al mittente l'pervenuta aldall'Aek Atene per Caleb. Secondo Sky Sport il club rossoblù no...

