(Di mercoledì 31 agosto 2022)ha rilasciato alla stampa la propria considerazione in vista del GP d’Olanda, 15ma tappa del Mondiale F1 2022. Il direttore di Pirelli per quanto riguarda la massima formula ha spiegato le scelte del costruttore italiano che hadi schierare le trepiùdelle cinque previste. Il nostro connazionale ha affermato in merito: “Zandvoort si è rivelato molto spettacolare lo scorso anno con delle sezioni molto interessanti ed il banking di curva 3 e 14. Viste le esigenzepistadiper le trepiùcome accaduto in Bahrain, Spagna e Gran Bretagna”. Il lombardo ha concluso dicendo: “Le nuove regole ...

RevenantMirko : RT @JamesLucasIT: L'Isola di Bergeggi è situata nei pressi della costa ligure, di fronte al comune di Bergeggi. L'estremità del piccolo pro… - lacittanews : “Tutti i medici sulla piazza sono stati assunti”. Lo spiega Mario Nieddu, l’assessore regionale alla Sanità della… - dondo_rosanna : RT @JamesLucasIT: L'Isola di Bergeggi è situata nei pressi della costa ligure, di fronte al comune di Bergeggi. L'estremità del piccolo pro… - ciroizzo3 : RT @SalaLettura: Ti ho tradito Penelope… ti ho tradita ogni volta che ho creduto fosse afferrabile il senso della vita e ho mescolato nella… - scastaldi9 : RT @SalaLettura: Ti ho tradito Penelope… ti ho tradita ogni volta che ho creduto fosse afferrabile il senso della vita e ho mescolato nella… -

OA Sport

... all'del Giglio, finalmente sono state condotte delle indagini approfondite sugli strumenti musicali a fiato recuperati da quell'antica imbarcazione. Se n'è occupato l'archeologoLa Rosa, ...Figlia dell'ex berlusconianoMantovani (già vicegovernatore della Lombardia, prima di una ...di un summit politico - affaristico per discutere di nomine in un ristorante sardo al quartiere... F1, Mario Isola: "Abbiamo deciso di optare per le tre mescole più dure della gamma" 14:16 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 16:00 per la qualifica! 14:02 Perez fa il miglior tempo, 1:45.047 14:01 BANDIERA A SCACCHI! Verstappen si migliora, 1:45.184 con soft. Quasi sette de ...Il leader del centrodestra: “Chiedo: è stato fatto un censimento reale delle attuali esigenze territoriali rispetto a questo tema" ...