Expo 2030, la suggestiva idea di una statua colossale al Colosseo. Come quella voluta da Nerone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una statua colossale, Come quella voluta da Nerone ma oggi scomparsa, realizzata da un team di grandi nomi dell’arte contemporanea e posizionata accanto al Colosseo per accogliere gli eventuali visitatori dell‘Expo 2030 che Roma è candidata ad ospitare. E’ la proposta lanciata da Luca Josi, che ha curato il progetto di mecenatismo per il recupero del Mausoleo di Augusto, e Antonio Romano, tra i massimi esperti di brand design, dalle pagine del ‘Giornale dell’Arte’, per dare alla città eterna un simbolo dell’evento, Come lo fu la Tour Eiffel per l’esposizione universale di Parigi del 1889. Expo 2030, la proposta di Luca Jesi “Le Expo sono vetrine – scrivono Josi e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Unadama oggi scomparsa, realizzata da un team di grandi nomi dell’arte contemporanea e posizionata accanto alper accogliere gli eventuali visitatori dell‘che Roma è candidata ad ospitare. E’ la proposta lanciata da Luca Josi, che ha curato il progetto di mecenatismo per il recupero del Mausoleo di Augusto, e Antonio Romano, tra i massimi esperti di brand design, dalle pagine del ‘Giornale dell’Arte’, per dare alla città eterna un simbolo dell’evento,lo fu la Tour Eiffel per l’esposizione universale di Parigi del 1889., la proposta di Luca Jesi “Lesono vetrine – scrivono Josi e ...

SecolodItalia1 : Expo 2030, la suggestiva idea di una statua colossale al Colosseo. Come quella voluta da Nerone… - telodogratis : Massolo: “Il 7 settembre depositiamo la candidatura di Roma per l’Expo 2030, la corsa è aperta” - stop_fake_news_ : Massolo: 'Il 7 settembre depositiamo la candidatura di Roma per l'Expo 2030, la corsa è aperta': AGI - 'Ci sono anc… - Piergiulio58 : Massolo: 'Il 7 settembre depositiamo la candidatura di Roma per l'Expo 2030, la corsa è aperta'. 'Ci sono ancora m… - sulsitodisimone : Massolo: 'Il 7 settembre depositiamo la candidatura di Roma per l'Expo 2030, la corsa è aperta' -