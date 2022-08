Esplosione su rimorchiatore al porto: 3 morti e 2 feriti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel porto di Crotone si è verificato un incendio con un'Esplosione a bordo di un rimorchiatore attraccato sulla banchina. Il bilancio dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, è di tre persone decedute, un ferito trasportato in ospedale e un quinto coinvolto in modo superficiale. L'Esplosione è avvenuta all'interno della sala macchina di una imbarcazione attraccata per manutenzione al vano motori.Secondo le prime ricostruzioni, dopo l'Esplosione due delle persone decedute sono state ritrovate sulla banchina, la terza è stato scaraventato i mare. Una quarta persona è attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Un altro componente dell'equipaggio della nave è in evidente stato di confusione. Al momento non è stato possibile il riconoscimento delle persone decedute, probabilmente di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Neldi Crotone si è verificato un incendio con un'a bordo di unattraccato sulla banchina. Il bilancio dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, è di tre persone decedute, un ferito trasportato in ospedale e un quinto coinvolto in modo superficiale. L'è avvenuta all'interno della sala macchina di una imbarcazione attraccata per manutenzione al vano motori.Secondo le prime ricostruzioni, dopo l'due delle persone decedute sono state ritrovate sulla banchina, la terza è stato scaraventato i mare. Una quarta persona è attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Un altro componente dell'equipaggio della nave è in evidente stato di confusione. Al momento non è stato possibile il riconoscimento delle persone decedute, probabilmente di ...

