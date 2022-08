amendolaenzo : A proposito dell'unità della dx: FdI vuole il blocco navale, la Lega no. La Lega propone Flat Tax e scostamento, Fd… - matteorenzi : Meloni e Letta pensano di legittimarsi reciprocamente litigando sul concetto di #devianze. Noi invece facciamo prop… - Mov5Stelle : È inutile che adesso Letta, Meloni, Salvini, Berlusconi fingano di preoccuparsi delle famiglie che non arrivano a f… - Giovann91214513 : RT @tempoweb: #Elezioni, le quattro priorità di Giorgia #Meloni: crisi energetica, costo del lavoro, assegno unico familiare e legge di Bil… - iconanews : Energia: Meloni, no a scostamento, già indebitati -

Lo ha detto la leader di FdI Giorgia, a margine di un comizio elettorale a Termoli (... Ora abbiamo quelle risorse che in teoria sono destinate a fare altro prioritariamente perchè per l'...... fatta da Giorgia. Dinoi ha anche un passato politico alle spalle. Nativo di Manduria (... Così ieri è intervenuto per contrastare l'inerzia della politica : 'Per il caroe la corsa dei ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...La crisi energetica mondiale che sta colpendo famiglie e imprese ha effetti mirati in particolari settori produttivi. Non esistono infatti solo le grandi realtà industriali o le medie imprese, esiston ...