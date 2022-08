Empoli Verona LIVE: 0-0 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Allo stadio Castellani, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Empoli e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Castellani, Empoli e Verona si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Empoli Verona 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 18.30, si parte! 2? OCCASIONE Empoli- Colpo di testa insidioso di Ismajli, con il muro di Tameze che devia in angolo Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Empoli Verona 0-0: risultato e tabellino Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, SatrianoA disposizione: Perisan, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Allo stadio Castellani, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Castellani,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 18.30, si parte! 2? OCCASIONE- Colpo di testa insidioso di Ismajli, con il muro di Tameze che devia in angolo Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, SatrianoA disposizione: Perisan, ...

EmpoliCalcio : Alle 18.30 la sfida contro l'Hellas Verona: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Grassi, Lammers, Satriano… - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali del match tra #Empoli e #Verona - IratiPratSC : RT @SoyCalcio_: ONCES #SerieA | #EmpoliVerona #EMPOLI | Vicario - Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi - Haas, Grassi, Bandinelli - Baldan… - SportHubOff : ?? INIZIO PARTITE ???? Empoli - Hellas Verona Sampdoria - Lazio Udinese - Fiorentina - ENN3___ : In Empoli-Verona mi sento che segna Lammers In Samp-Lazio Caputo In Udinese-Fiorentina Cabral -