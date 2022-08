È sempre di più la Juventus di Miretti: ecco il dato da fenomeno (Di mercoledì 31 agosto 2022) Fabio Miretti sta convincendo davvero tutti del suo immenso valore e per le prossime partite sarà ancora un punto di riferimento certo. La stavano aspettando davvero in tanti e finalmente è arrivata la prima partita titolare di questa stagione di Fabio Miretti, con il ragazzo che contro la Roma ha dimostrato ancora una volta tutto il suo immenso talento e ora sarà davvero molto difficile toglierlo dall’11 iniziale. LaPresseIn questa stagione la Juventus dovrà cercare in tutti i modi di poter migliorare sempre di più le sue prestazioni, con Fabio Miretti che indubbiamente può rappresentare quel giocatore in grado di far fare il grande salto di qualità. Il ragazzo infatti è riuscito finalmente a giocare la sua prima appariva da titolare in questa stagione contro la Roma, in un ruolo che non sembrava ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 31 agosto 2022) Fabiosta convincendo davvero tutti del suo immenso valore e per le prossime partite sarà ancora un punto di riferimento certo. La stavano aspettando davvero in tanti e finalmente è arrivata la prima partita titolare di questa stagione di Fabio, con il ragazzo che contro la Roma ha dimostrato ancora una volta tutto il suo immenso talento e ora sarà davvero molto difficile toglierlo dall’11 iniziale. LaPresseIn questa stagione ladovrà cercare in tutti i modi di poter miglioraredi più le sue prestazioni, con Fabioche indubbiamente può rappresentare quel giocatore in grado di far fare il grande salto di qualità. Il ragazzo infatti è riuscito finalmente a giocare la sua prima appariva da titolare in questa stagione contro la Roma, in un ruolo che non sembrava ...

