Dimenticate com’era ai tempi di Vite al Limite: oggi è quasi irriconoscibile, arriva una splendida notizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dimenticatela com’era ai tempi di Vite al Limite: oggi la paziente del dottor Nowzaradan è quasi irriconoscibile, arriva una splendida notizia. È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ottava stagione di Vite al Limite, ma qualche tempo dopo la fine del programma la paziente del dottor Nowzaradan è letteralmente scomparsa dal radar dei suoi ammiratori, facendoli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 31 agosto 2022)laaidialla paziente del dottor Nowzaradan èuna. È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ottava stagione dial, ma qualche tempo dopo la fine del programma la paziente del dottor Nowzaradan è letteralmente scomparsa dal radar dei suoi ammiratori, facendoli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Mibo90665244 : Sguardo non ricambiato, eh? E' vero, non c'era motivo di menzionare un articoletto inutile e non veritiero, io non… - BK63805720 : E Togliatti lo dimenticate? era uno dei padri costituenti, piu importante del Bellinguer, e seconda cosa I comunist… - soloiopaolo : RT @viaggrego: Durante i #Governi #Conte e #Draghi, per via di una fantomatica #Pandemia, #Non era piu' permesso fare nulla...#Abolite le #… - viaggrego : Durante i #Governi #Conte e #Draghi, per via di una fantomatica #Pandemia, #Non era piu' permesso fare nulla...… - viaggrego : Durante i #Governi #Conte e #Draghi, per via di una fantomatica #Pandemia, #Non era piu' permesso fare nulla...… -