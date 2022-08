Covid: in Calabria 6 vittime, in calo casi attivi e ricoveri (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono sei le vittime da Covid registrate nelle ultime 24 ore in Calabria - con il totale che arriva a 2.950 - dove si assiste ad un netto calo dei casi attivi, e ad una riduzione dei ricoverati e del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono sei ledaregistrate nelle ultime 24 ore in- con il totale che arriva a 2.950 - dove si assiste ad un nettodei, e ad una riduzione dei ricoverati e del ...

