Ciclismo, Mathieu van der Poel torna alla vittoria: successo alla Stadsprijs Geraardsbergern davanti al fratello (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mathieu van der Poel è tornato alla vittoria a quasi quattro mesi di distanza dal suo ultimo sigillo (la prima tappa del Giro d’Italia, al termine della quale indossò la maglia rosa). Il fuoriclasse olandese si è imposto alla Stadsprijs Geraardsbergern, una kermesse di 162 km di quarta fascia e con una partecipazione principalmente belga-olandese. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha trionfato in solitaria, precedendo il fratello David e il connazionale Bart Lemmen con un vantaggio di 54 secondi. Il vincitore dell’ultimo Giro delle Fiandre si era ritirato nel corso dell’undicesima tappa del Tour de France, dopo che non era mai riuscito a essere protagonista in terra transalpina. Successivamente aveva ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022)van dertoa quasi quattro mesi di distanza dal suo ultimo sigillo (la prima tappa del Giro d’Italia, al termine della quale indossò la maglia rosa). Il fuoriclasse olandese si è imposto, una kermesse di 162 km di quarta fascia e con una partecipazione principalmente belga-olandese. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha trionfato in solitaria, precedendo ilDavid e il connazionale Bart Lemmen con un vantaggio di 54 secondi. Il vincitore dell’ultimo Giro delle Fiandre si era ritirato nel corso dell’undicesima tappa del Tour de France, dopo che non era mai riuscito a essere protagonista in terra transalpina. Successivamente aveva ...

