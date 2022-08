Borussia Dortmund: aumento di stipendio per Bellingham, le cifre (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Borussia Dortmund aumenterà lo stipendio del centrocampista inglese Jude Bellingham, nonostante il rinnovo fino al 2025 firmato l'anno... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilaumenterà lodel centrocampista inglese Jude, nonostante il rinnovo fino al 2025 firmato l'anno...

VadoDritto : @PagliariCarlo Pensa ai Gobbi che non lo presero a 25mil schifandolo (lo prese il Borussia Dortmund dal Salisburgo.) - periodicodaily : Borussia Dortmund vs Hoffenheim – pronostico e possibili formazioni #bundesliga #2settembre - sportli26181512 : Manchester City, in chiusura la trattativa per Akanji: Secondo quanto riportato da The Atheltic, il Manchester City… - interliveit : ??#Akanji è atteso a Manchester dove svolgerà le visite mediche, prima di apporre la firma al nuovo contratto col… - TheAntiHeropon : @Max_883 @MarcoVBava Tre giorni dopo si sconfisse un certo Borussia Dortmund. -