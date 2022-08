Bellerín, una squadra di Serie A su di lui: la situazione (Di mercoledì 31 agosto 2022) Héctor Bellerín, dopo l’esperienza della passata stagione con la maglia del Betis Siviglia, in estate è rientrato nella rosa dell’Arsenal a causa del mancato riscatto da parte del club spagnolo. Non rientrando nei piani del ct dei gunners Mikel Arteta, il difensore spagnolo è alla ricerca di una nuova squadra nella quale poter esprime tutto il suo potenziale. Sul terzino, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è forte l’interesse del Sassuolo. calciomercato Bellerin Sassuolo Il ds Giovanni Carnevali proverà in queste ultime ore di calciomercato l’affondo decisivo per cercare di concretizzare questa operazione. Lo scoglio che separa Bellerín dal Sassuolo è rappresentato dal Barcellona; il terzino classe 1995, infatti, vorrebbe vestire proprio la maglia blaugrana, ed il Barca sarebbe interessato al ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Héctor, dopo l’esperienza della passata stagione con la maglia del Betis Siviglia, in estate è rientrato nella rosa dell’Arsenal a causa del mancato riscatto da parte del club spagnolo. Non rientrando nei piani del ct dei gunners Mikel Arteta, il difensore spagnolo è alla ricerca di una nuovanella quale poter esprime tutto il suo potenziale. Sul terzino, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è forte l’interesse del Sassuolo. calciomercato Bellerin Sassuolo Il ds Giovanni Carnevali proverà in queste ultime ore di calciomercato l’affondo decisivo per cercare di concretizzare questa operazione. Lo scoglio che separadal Sassuolo è rappresentato dal Barcellona; il terzino classe 1995, infatti, vorrebbe vestire proprio la maglia blaugrana, ed il Barca sarebbe interessato al ...

