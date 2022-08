(Di mercoledì 31 agosto 2022) Partito Antony, l’aveva individuato inil sostituto, ma ildidel club hato l’affare Dopo il passaggio di Antony al Manchester United, l’aveva sceltodel Siviglia come sostituto del brasiliano. Dopo aver formulato la prima offerta agli andalusi di 20 milioni, è arrivato l’alt deldidel club. Avendo questo l’ultima parola sulle spese della squadra, secondo quanto riportato dal Telegraaf, hanno valutato troppo alta l’offerta per un calciatore di 28 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Ajax, il consiglio di sorveglianza blocca il colpo Ocampos - STnews365 : Ajax: bloccato l'arrivo di Ocampos. Il consiglio di sorveglianza del club ha stoppato l'acquisto #Ajax #Calcio… - SalvatoreIodic : RT @sportface2016: #Ajax, il consiglio di sorveglianza del club blocca l’arrivo di #Ocampos - sportface2016 : #Ajax, il consiglio di sorveglianza del club blocca l’arrivo di #Ocampos -

SPORTFACE.IT

Partito Antony, l'aveva individuato in Ocampos il sostituto, ma ildi sorveglianza del club ha bloccato l'affare Dopo il passaggio di Antony al Manchester United, l'aveva scelto Ocampos del Siviglia ...... per portare a vestire la maglia dell', Ocampos, l'ex Milan e Genoa. Il giocatore aveva ... Invece, stando a quanto ripostato dal Telegraaf, ildi sorveglianza del club (che deve sempre ... Ajax, il consiglio di sorveglianza del club blocca l'arrivo di Ocampos Ha del clamoroso quanto sta accadendo in casa Ajax sul fronte Lucas Ocampos. La dirigenza aveva chiuso con il Siviglia a 20 milioni di euro, l'ex Milan e Genoa aveva addirittura ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...