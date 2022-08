Venezia, Barbera: “Prenotazioni in tilt? Non collegatevi tutti alle 7!” (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “I disguidi sono purtroppo in parte inevitabili, nessun sistema è in grado di gestire la complessità di una biglietteria di un festival con tutte le criticità che comporta. E poi c’è il fatto che tutti si collegano insieme alla stessa ora: abbiamo 12mila accreditati, se tutti cercando di prenotare allo stesso momento è chiaro che il sistema va in crash”. Alberto Barbera non ci sta, e interviene così – rispondendo all’Adnkronos – sui problemi del nuovo sistema di Prenotazioni per le proiezioni dei film, che alla Mostra di Venezia sta creando da ore disagi e proteste fra gli accreditati che non riescono ad accedervi e ad assicurarsi un posto. “Non c’è nessun provider al mondo in grado di gestire questa situazione, abbiamo provato ovunque, anche all’estero -spiega il direttore della ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “I disguidi sono purtroppo in parte inevitabili, nessun sistema è in grado di gestire la complessità di una biglietteria di un festival con tutte le criticità che comporta. E poi c’è il fatto chesi collegano insieme alla stessa ora: abbiamo 12mila accreditati, secercando di prenotare allo stesso momento è chiaro che il sistema va in crash”. Albertonon ci sta, e interviene così – rispondendo all’Adnkronos – sui problemi del nuovo sistema diper le proiezioni dei film, che alla Mostra dista creando da ore disagi e proteste fra gli accreditati che non riescono ad accedervi e ad assicurarsi un posto. “Non c’è nessun provider al mondo in grado di gestire questa situazione, abbiamo provato ovunque, anche all’estero -spiega il direttore della ...

