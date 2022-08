US Open 2022, Matteo Berrettini: “Sono stato male, ora metto alle spalle le cose brutte” (Di martedì 30 agosto 2022) Meglio di così, probabilmente, non poteva iniziare l’avventura di Matteo Berretini agli US Open 2022: impegnato contro Nicolas Jarry nel match d’esordio del torneo statunitense, l’azzurro ha avuto nettamente la meglio superando l’avversario in tre set (6-2, 6-3, 6-3). Superata la tensione iniziale al ritorno in un match importante in uno Slam, il romano non ha lasciato scampo a Jarry, senza mai perdere il controllo del match e approfittando sin da subito delle opportunità offerte durante il match. In programma adesso per il secondo turno la sfida con il francese Hugo Grenier. Ecco le dichiarazioni di Matteo Berrettini rilasciate in conferenza stampa dopo la vittoria all’esordio nel torneo statunitense: “C’era tensione, ci tenevo a partire bene ed era tanto tempo che non giocavo una partita sui 5 set. ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Meglio di così, probabilmente, non poteva iniziare l’avventura diBerretini agli US: impegnato contro Nicolas Jarry nel match d’esordio del torneo statunitense, l’azzurro ha avuto nettamente la meglio superando l’avversario in tre set (6-2, 6-3, 6-3). Superata la tensione iniziale al ritorno in un match importante in uno Slam, il romano non ha lasciato scampo a Jarry, senza mai perdere il controllo del match e approfittando sin da subito delle opportunità offerte durante il match. In programma adesso per il secondo turno la sfida con il francese Hugo Grenier. Ecco le dichiarazioni dirilasciate in conferenza stampa dopo la vittoria all’esordio nel torneo statunitense: “C’era tensione, ci tenevo a partire bene ed era tanto tempo che non giocavo una partita sui 5 set. ...

