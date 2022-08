Ultime Notizie – Prezzo luce e gas, a rischio anche consegna farmaci (Di martedì 30 agosto 2022) Aumento dei prezzi di luce e gas, qual è l’impatto dei rincari dell’energia sulle aziende farmaceutiche? A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Sergio Dompé, presidente esecutivo di Dompé Farmaceutici. Un impatto che va oltre la bolletta. “Vetro, alluminio, cellulosa, in qualche caso qualche polimero, eccipienti. Abbiamo avuto difficoltà ad approvvigionarci, in qualche caso carenze, in altri abbiamo riscontrato un aumento dei prezzi. Il che diventa ancora più grave per i farmaci che sono inseriti in Fascia A, prescrivibili a carico dello Stato e che per legge hanno prezzi fissi. Quindi tra un po’ le aziende non saranno più in grado di consegnarli perché qualcuno di questi è già diventato antieconomico oggi produrlo – dice Dompé – Il raddoppio delle bollette è un problema comune a tutto il mondo imprenditoriale, ma quello che va messo in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Aumento dei prezzi die gas, qual è l’impatto dei rincari dell’energia sulle aziende farmaceutiche? A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Sergio Dompé, presidente esecutivo di Dompé Farmaceutici. Un impatto che va oltre la bolletta. “Vetro, alluminio, cellulosa, in qualche caso qualche polimero, eccipienti. Abbiamo avuto difficoltà ad approvvigionarci, in qualche caso carenze, in altri abbiamo riscontrato un aumento dei prezzi. Il che diventa ancora più grave per iche sono inseriti in Fascia A, prescrivibili a carico dello Stato e che per legge hanno prezzi fissi. Quindi tra un po’ le aziende non saranno più in grado dirli perché qualcuno di questi è già diventato antieconomico oggi produrlo – dice Dompé – Il raddoppio delle bollette è un problema comune a tutto il mondo imprenditoriale, ma quello che va messo in ...

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - ilsussidiario : Gas, apertura Ue sul price cap/ Ultime notizie: oggi vertice in Danimarca - PierQuerzoli : RT @sole24ore: ?? #MatteoRenzi, #EnricoLetta le ha sbagliate tutte, è imbarazzante: -