Udine, in auto contro un camion: Marco muore a 37 anni mentre va al lavoro (Di martedì 30 agosto 2022) Un terribile schianto frontale con la sua Volkswagen Polo contro un tir Scania. Un uomo di 37 anni, Marco Berini , di Strassoldo (Udine), è morto in uno scontro frontale tra la sua auto e un camion. L'... Leggi su leggo (Di martedì 30 agosto 2022) Un terribile schianto frontale con la sua Volkswagen Poloun tir Scania. Un uomo di 37Berini , di Strassoldo (), è morto in uno sfrontale tra la suae un. L'...

Gazzettino : #frontale tra auto e Tir: muore a 37 anni andando al lavoro - messveneto : Parcheggiata in una via del centro da oltre una settimana: auto multata dieci volte: Il veicolo risulterebbe intest… - messveneto : Frontale tra auto a Mortegliano: quattro feriti, due donne ricoverate in gravi condizioni: Trasportate in ospedale… - messveneto : Scontro frontale tra auto a Mortegliano: quattro feriti, due donne ricoverate in gravi condizioni: Trasportate in o… - messveneto : Scontro frontale tra due auto, tre feriti -