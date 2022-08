Ucraina: Zelensky, 'riprenderemo aree controllate da russi a cominciare da Kherson' (Di martedì 30 agosto 2022) Kiev, 30 ago. (Adnkronos) - Le truppe di Kiev hanno lanciato un contrattacco nell'Ucraina meridionale. Lo ha reso noto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, promettendo di riprendersi le aree controllate dalla russia, a cominciare da Kherson. Dopo aver sfondato diverse difese russe, Zelensky ha chiesto all'esercito russo di fuggire, aggiungendo che "non ci sarà posto (per le truppe russe) in terra Ucraina". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Kiev, 30 ago. (Adnkronos) - Le truppe di Kiev hanno lanciato un contrattacco nell'meridionale. Lo ha reso noto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, promettendo di riprendersi ledallaa, ada. Dopo aver sfondato diverse difese russe,ha chiesto all'esercito russo di fuggire, aggiungendo che "non ci sarà posto (per le truppe russe) in terra".

