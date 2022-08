Torta light con fragole | La preparo al volo | Squisita | solo 160 calorie!

(Di martedì 30 agosto 2022)conLaal160Hai delle? Usale nell’impasto di una deliziosa160È una dura battaglia quella tra i dolci e la bilancia. Di solito i primi non vanno per niente d’accordo con la seconda, ma il modo per far convivere gola e dieta si può trovare, come dimostrano moltissime ricette su questo sito. Come per esempio quella che ti proponiamo oggi, ovvero una meravigliosacon un cuore cremoso alla fragola. Se riesci a contenere la tua golosità, una fetta di questa bontà vale160 calorie, il che significa che te la ...

RicettaSprint

A questo punto versate in una ciotola lo yogurt greco, il formaggio spalmabilee un po' di ... Al momento di servire, sformate lae trasferitela in un piatto da portata. Decorate la ...Se amiamo i dolci spalmabili, come una marmellatadella nonna , non potremo dire di no alla ... o usarla nella farcitura di unagolosa. Qualunque sia la nostra scelta, una cosa è certa: ... Torta light al cacao, golosa anche se leggera per stare sempre in forma Sono ore caldissime sull’asse Napoli-Parigi, con gli azzurri impegnati con il Psg nelle due trattative col club francese relative all’acquisto di Keylor Navas e alla cessione di Fabian Ruiz. Il portie ...Il caffè d’estate si può far raffreddare e utilizzare per un gustoso dessert. Una torta semplice da preparare e da godersi pure sotto l’ombrellone. Questa ricetta che vi presentiamo non richiede una g ...