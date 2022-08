Svolta sul giallo nel Bresciano: chi è la vittima carbonizzata in auto (Di martedì 30 agosto 2022) È di un kosovaro di 40 anni da tempo residente in provincia di Brescia il corpo carbonizzato trovato nel bagagliaio della Range Rover data alle fiamme nelle campagne di Cologne Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 agosto 2022) È di un kosovaro di 40 anni da tempo residente in provincia di Brescia il corpo carbonizzato trovato nel bagagliaio della Range Rover data alle fiamme nelle campagne di Cologne

ilfoglio_it : Ora che la Germania ha tolto il veto sul tetto al prezzo del gas, la Commissione è più libera di presentare le sue… - ilfoglio_it : La tela diplomatica tra Cingolani e Habeck. La discrezione di Palazzo Chigi. E poi l'inasprirsi della crisi energet… - beppespatola : Svolta sul giallo nel Bresciano: chi è la vittima carbonizzata in auto - ilfoglio_it : Le entrate della Russia per la vendita di metano e petrolio sono più che raddoppiate, ma le esportazioni rallentano… - antonio475317 : @MomiEspo Non dica baggianate! I medici prescrivono in scienza e coscienza quello che la medicina basata sull' evid… -