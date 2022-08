Singapore Airlines | via l’obbligo di mascherine a bordo

Leggi su viagginews

(Di martedì 30 agosto 2022) Le ultime novità sulle regole sanitarie di viaggio: sui voli diviadi. Le informazioni utili. In arrivo nuove regole sui viaggi in aereo in merito alle norme sanitarie anti-Covid-19. le novità interessano la compagnia aerea, una delle migliori al mondo. Continua l’allentamento delle regole sanitarie di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com