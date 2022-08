Serena Williams | il look tutto diamanti di un' altra vittoria

(Di martedì 30 agosto 2022) Top tempestato di cristalli, gonna in tulle e scarpe ricoperte diè passata al secondo turno degli US Open sfoggiando unspeciale, creato dall'atleta col team di Nike, che l'ha fatta brillare. In tutti i sensi

la Repubblica

Purtroppo, però, come accade con tutte le iniziative che mette in campo, l'uscita del podcast Archetypes con la presenza dell'amica, la campionessa di tennis, ha attirato una montagna ...La statunitense prosegue la sua avventura nella competizione ... Us Open, Serena Williams vince il primo turno Occhi puntati su Serena Williams. Non potrebbe essere altrimenti visto che per l'americana questo US Open sarà l'ultimo torneo della carriera ...L'ultimo torneo prima del ritiro inizia con una vittoria convincente, Serena Williams supera la montenegrina Kovinic ...