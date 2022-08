Sassuolo-Milan in tv e streaming: dove vederla (Di martedì 30 agosto 2022) Gli emiliani di Dionisi sfidano i rossoneri di Pioli nell’anticipo della 4ª giornata di Serie A: dove vedere Sassuolo-Milan Il Milan di Stefano Pioli fa visita al Sassuolo di Alessio Dionisi nell’anticipo della 4ª giornata della Serie A 2022/2023. I neroverdi sono tredicesimi con 4 punti, mentre i rossoneri guidano la graduatoria assieme ad altre 5 squadre a quota 7. Sassuolo-Milan: la partita si giocherà martedì 30 agosto 2022 nello scenario del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia con fischio d’inizio alle ore 18.30. A dirigere la gara sarà il signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. La partita Sassuolo-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Gli emiliani di Dionisi sfidano i rossoneri di Pioli nell’anticipo della 4ª giornata di Serie A:vedereIldi Stefano Pioli fa visita aldi Alessio Dionisi nell’anticipo della 4ª giornata della Serie A 2022/2023. I neroverdi sono tredicesimi con 4 punti, mentre i rossoneri guidano la graduatoria assieme ad altre 5 squadre a quota 7.: la partita si giocherà martedì 30 agosto 2022 nello scenario del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia con fischio d’inizio alle ore 18.30. A dirigere la gara sarà il signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. La partitasarà trasmessa in esclusiva in direttada DAZN. Gli abbonati potranno ...

