Roma, si sblocca la trattativa con il Fulham per Kluivert (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo gli acquisti di Belotti e Camara, la Roma lavora sul piano delle cessioni: per Justin Kluivert continui contatti con il Fulham Dopo aver chiuso il mercato in entrata con gli acquisti di Belotti e Camara, la Roma deve lavorare sulle uscite per i calciatori fuori dal progetto tecnico. Uno dei nomi in uscita è quello di Justin Kluivert. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa con il Fulham è ripartita dopo una breve frenata. Contatti continui tra le due parti per sbloccare la cessione in Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

