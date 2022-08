sportface2016 : #Roma, definite anche le cessioni di #Calafiori, #Diawara e #Kluivert: tesoretto di 60 milioni - mastrangeli10 : Definite le cifre dell'affare #Felix #Cremonese : alla #Roma andranno 6 milioni di euro più 4 di bonus, visite prog… - overland_1 : Sono definite, invece, le cifre dell'arrivo di Afena-Gyan in Lombardia: alla Roma andranno 6 milioni di euro più 4… - Michael30059369 : @juanito92x @Roberto_Bissone La roma è osannata per aver vinto 1a0 contro la cremonese, l'inter l'ha portata a casa… -

SPORTFACE.IT

... ovviamente il passo falso diha stroncato l'entusiasmo che si era generato ad Appiano Gentile ...nei confronti del tecnico interista da parte della tifoseria nerazzurra per alcune mosse...... presente sin dal primo giorno al presidio permanente in via Arcore 92 acon diversi ...tenere in debito conto anche orientamenti più estensivi e rispettosi di condizioni non ancora ben... Roma, definite anche le cessioni di Calafiori, Diawara e Kluivert: tesoretto di 60 milioni Continuano le cessioni in casa Roma. A poche ore dalla fine del mercato, i giallorossi hanno definito anche le uscite di Calafiori, Diawara e Kluivert.Per i giallorossi altro mercato in uscita, dopo Felix alla Cremonese Calciomercato Roma, si continua a lavorare sugli esuberi Quest'anno, più degli altri passati, la Roma ha piazzato molti esuberi e, ...