PSG, è tutto vero: annuncio di Galtier, va via da Donnarumma (Di martedì 30 agosto 2022) Il tecnico del PSG Galtier ha deciso di escludere un calciatore dalla lista dei convocati per la trasferta di Tolosa: l’addio è imminente. Vuole riprendere subito la marcia il PSG in campionato. La squadra di Christophe Galtier nell’ultimo turno è stata fermata in casa dal Monaco. Un punto che ha consentito ai parigini di restare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 30 agosto 2022) Il tecnico del PSGha deciso di escludere un calciatore dalla lista dei convocati per la trasferta di Tolosa: l’addio è imminente. Vuole riprendere subito la marcia il PSG in campionato. La squadra di Christophenell’ultimo turno è stata fermata in casa dal Monaco. Un punto che ha consentito ai parigini di restare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

RafAuriemma : Auguro a #FabianRuiz di dimostrare al #PSG tutto quello che a #Napoli si pensava potesse essere e non è mai stato.… - cmdotcom : #Inter, il #Psg non molla #Skriniar. Galtier: 'Ci possono essere sorprese, tutto è possibile' e scende in campo Al-… - FBiasin : #Galtier (#Psg) su #Skriniar: “Discorso chiuso? Ci possono sempre essere sorprese. È nel nostro mirino da molto tem… - Maximoffstanacc : RT @FBiasin: #Galtier (#Psg) su #Skriniar: “Discorso chiuso? Ci possono sempre essere sorprese. È nel nostro mirino da molto tempo. La trat… - MarcoCH0 : Ma non era già sicuro della Juve? Quelli che hanno la proprietà che SPENDE, secondo quei quattro tifosotti che rom… -