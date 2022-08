Piazza Garibaldi, tenta di rapinare il cellulare a una ragazza: mamma urla e lo fa arrestare (Di martedì 30 agosto 2022) Un senegalese di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per aver tentato di rapinare il telefono a una ragazza in Piazza Garibaldi. In Piazza Garibaldi ha provato a rapinare il cellulare ad una ragazza: la mamma si è però messa ad urlare ed è intervenuta la polizia, che l’ha arrestato. Protagonista, avvenuto Leggi su 2anews (Di martedì 30 agosto 2022) Un senegalese di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per averto diil telefono a unain. Inha provato ailad una: lasi è però messa adre ed è intervenuta la polizia, che l’ha arrestato. Protagonista, avvenuto

OCardinal17 : RT @paradisoa1: Io non la voglio Piazza Garibaldi a Napoli. Io voglio Piazza Fratelli De Filippo. - RosaliaRoxy1 : RT @paradisoa1: Io non la voglio Piazza Garibaldi a Napoli. Io voglio Piazza Fratelli De Filippo. - Noiconsalvini : ++ MATTEO SALVINI DOMANI IN LOMBARDIA E IN PIEMONTE ++ ?? ORE 17.15 ???? BUSTO ARSIZIO (Varese) - incontro con i citt… - PitmanCosta : RT @LegaSalvini: ++ MATTEO SALVINI DOMANI IN LOMBARDIA E IN PIEMONTE ++ ?? ORE 17.15 ???? BUSTO ARSIZIO (Varese) - incontro con i cittadini a… - carolpantanifi : RT @LegaSalvini: ++ MATTEO SALVINI DOMANI IN LOMBARDIA E IN PIEMONTE ++ ?? ORE 17.15 ???? BUSTO ARSIZIO (Varese) - incontro con i cittadini a… -