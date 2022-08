Meloni dice sì a rigassificatori per frenare la dipendenza dal gas russo (Di martedì 30 agosto 2022) La leader di FdI Giorgia Meloni, nel corso della registrazione di "Fuori dal coro" su Rete 4, è intervanuta sul tema dei rigassificatori, in particolare quello di Piombino che sta alimentando la polemica politica. "I... Leggi su europa.today (Di martedì 30 agosto 2022) La leader di FdI Giorgia, nel corso della registrazione di "Fuori dal coro" su Rete 4, è intervanuta sul tema dei, in particolare quello di Piombino che sta alimentando la polemica politica. "I...

PagellaPolitica : Il leader di @Azione_it @CarloCalenda ha sostanzialmente ragione quando dice che «Forza Italia, Meloni, Lega erano… - lucianonobili : Carlo Nordio è un gran signore visto che si limita a definirla “affermazione impattante”. Però è chiarissimo: “il b… - matteorenzi : #Enews Berlusconi dice di attaccare me e Calenda. Io non attacco nessuno, ma chiedo agli elettori di Forza Italia:… - fanpage : 'La gestione dell‘emergenza covid è stato un fallimento e per questo serve una commissione d'inchiesta' Poi la prom… - giancarlogiano1 : @FratellidItalia Manco morto voterò Per Meloni ?? fuori tiempo ossia Fuori stagione.. solo stronzate dice e promesse… -