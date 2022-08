Lo spot in cui Elisabetta Canalis sostituisce la colazione con una bottiglia d’acqua: è polemica (Di martedì 30 agosto 2022) Nuovo spot, vecchia polemica. Elisabetta Canalis è finita di nuovo nel mirino dei critici per una pubblicità che promuove una nota marca di acqua. In particolare, la pagina Aestetica sovietica ha duramente criticato il messaggio che traspare da quei pochi secondi passati in tv: una bottiglietta d’acqua presentata come perfetto sostituto di un pasto, in questo caso la colazione. Il riferimento agli elementi nutritivi dell’acqua lasciano intendere che un paio di sorsi siano più che sufficienti. “Impossibile non mettere in relazione il fatto che abbia saltato la colazione con le indicazioni specifiche sulle sostanze nutrienti che l’acqua contiene” scrive Aestetica sovietica. “Fra le righe, nemmeno troppo, suona quasi come un invito a sostituire la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Nuovo, vecchiaè finita di nuovo nel mirino dei critici per una pubblicità che promuove una nota marca di acqua. In particolare, la pagina Aestetica sovietica ha duramente criticato il messaggio che traspare da quei pochi secondi passati in tv: una bottigliettapresentata come perfetto sostituto di un pasto, in questo caso la. Il riferimento agli elementi nutritivi dell’acqua lasciano intendere che un paio di sorsi siano più che sufficienti. “Impossibile non mettere in relazione il fatto che abbia saltato lacon le indicazioni specifiche sulle sostanze nutrienti che l’acqua contiene” scrive Aestetica sovietica. “Fra le righe, nemmeno troppo, suona quasi come un invito a sostituire la ...

