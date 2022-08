Il secondogenito del ‘Che’ è morto | si è spento Camilo Guevara – ecco chi è stato

Agenzia_Ansa : E' morto Camilo Guevara March, figlio secondogenito del rivoluzionario e guerrigliero Ernesto 'Che' Guevara. Aveva… - fanpage : È morto Camilo Guevara March, figlio secondogenito del rivoluzionario e guerrigliero Ernesto ‘Che' Guevara. Aveva… - globne : Morto Camilo Guevara, il figlio del “Che”. Era direttore del Centro Studi dell’Avana che promuove la conoscenza del… - rodolfo_remondi : RT @madiacinzia2: È morto All'Avana di Cuba, Camilo Guevara, figlio del 'Che', il secondogenito dell'eroe della rivoluzione cubana. R.I.P… - madiacinzia2 : È morto All'Avana di Cuba, Camilo Guevara, figlio del 'Che', il secondogenito dell'eroe della rivoluzione cubana.… -

Nato nel 1962, Camilo Guevara March era ilsecondo matrimonioguerrigliero cubano - argentino. Dalla seconda moglie Aleida March, anch'essa combattente, il rivoluzionario ebbe ...E' morto Camilo Guevara March , figliorivoluzionario e guerrigliero Ernesto Guevara, il Che . Aveva 60 anni. Ad annunciarlo è stato su Twitter il presidente cubano Miguel Diaz - Canel . 'Con profondo dolore diciamo addio ...Camilo Guevara March aveva 5 anni quando perse suo padre . Nonostante ciò, ne ha abbracciato le idee e la storia, portando avanti il mito del "Che" fino a ...Aveva 60 anni. Il decesso è avvenuto a Caracas, in Venezuela, per una crisi cardiaca. Lavorava come direttore del progetto del Centro Studi Che Guevara a L’Avana. È morto Camilo Guevara March, figlio ...